В Мексике произошло землетрясение

В мексиканском штате Герреро произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геофизических наук (GFZ).

"По данным GFZ, землетрясение произошло на глубине 10 км", - говорится в материале.

По словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, после землетрясения в штате Герреро сообщений о каких-либо разрушениях пока не поступало.