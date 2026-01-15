В Минобороны Турции заявили «об особом внимании» к безопасности границы с Ираном

Безопасность 560-километровой границы с Ираном обеспечивается подразделениями ВС Турции в круглосуточном режиме с высокой самоотдачей. Военнослужащие, дислоцированные у границы, сохраняют бдительность при любых погодных и ландшафтных условиях, исходя из понимания того, что "граница - это честь страны".

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции в связи с ситуацией в соседней стране.

В ведомстве напомнили о возведении у границы с ИРИ 380-км модульной бетонной стены, оснащенной современными техническими средствами. При этом вырыты рвы вдоль 553 км части рубежей двух стран.

"Предпринимаются шаги по формированию новых заградительных сооружений вдоль государственной границы с Ираном", - отметил в Минобороны, акцентировав внимание на активном использовании БПЛА для мониторинга восточных рубежей Турции.

В заявлении отмечается, что по состоянию на 15 января 2026 года, в Турции не фиксируют массового наплыва беженцев и мигрантов из ИРИ. "Разработаны дополнительные меры защиты госграницы, которые будут применены при необходимости", - заверили в Минобороны Турции.