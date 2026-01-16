OpenAI готовит наушники с ИИ

Компания OpenAI в скором времени может выйти на рынок беспроводных наушников с моделью Sweetpea. Само собой, она будет опираться на искусственный интеллект.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, если точнее, сообщается, что наушники во многом будут полагаться на облачную обработку данных с использованием ИИ. Вероятно, одной из функций будет мгновенный перевод, что мы уже видели в других наушниках.

Интересной особенностью наушников будет чип Samsung Exynos в основе. Неясно, какой именно, но известно, что 2-нанометровый, чем пока не может похвастаться ни один смартфон, не говоря уже о наушниках.

Когда выйдут наушники и будут ли они первым устройством OpenAI, неясно. Напомним, компания также готовит свой смартфон и устройство в форме ручки.