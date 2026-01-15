Погода резко ухудшится

С 17 января по 22 января на территории Азербайджана вновь ожидается дождливая погода, в отдельных районах прогнозируется мокрый снег, а в горных и предгорных районах - снег.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend сообщила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, в некоторых местах осадки могут усилиться. Также ожидается усиление северо-западного ветра в ряде районов.

"В этот период в Баку и на Абшеронском полуострове также прогнозируется осадочная погода, при этом осадки перейдут в мокрый снег.

Температура воздуха по стране по сравнению с предыдущими днями будет постепенно снижаться на 5-8 градусов. Минимальная температура составит в Баку и на Абшеронском полуострове 0-2 градуса тепла, в предгорных районах - до 3 градусов, в горных районах - 5-10 градусов мороза, а в высокогорье - 15-20 градусов мороза. В горных и предгорных районах на отдельных участках дорог ожидается гололед".

