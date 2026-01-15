https://news.day.az/world/1809546.html Рекордные снегопады обрушились на ряд провинций Турции - ВИДЕО Рекордные в этом веке снегопады обрушились на ряд провинций центральной и восточной Турции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в провинциях Тунджели и Сивас.
Рекордные снегопады обрушились на ряд провинций Турции - ВИДЕО
Рекордные в этом веке снегопады обрушились на ряд провинций центральной и восточной Турции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в провинциях Тунджели и Сивас.
