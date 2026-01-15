Рекордные снегопады обрушились на ряд провинций Турции

Рекордные в этом веке снегопады обрушились на ряд провинций центральной и восточной Турции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео обстановка в провинциях Тунджели и Сивас.