Рекордные снегопады обрушились на ряд провинций Турции - ВИДЕО

Рекордные в этом веке снегопады обрушились на ряд провинций центральной и восточной Турции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в провинциях Тунджели и Сивас.