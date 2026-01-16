https://news.day.az/society/1809838.html Вооруженный инцидент в Евлахе В Евлахе произошел вооруженный инцидент. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 39-летний Заур Самедов на почве хулиганских действий ранил своего знакомого, 46-летнего мужчину, в область ноги из охотничьего ружья. Самедов был задержан сотрудниками полиции. По факту в отделе полиции района возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Вооруженный инцидент в Евлахе
В Евлахе произошел вооруженный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 39-летний Заур Самедов на почве хулиганских действий ранил своего знакомого, 46-летнего мужчину, в область ноги из охотничьего ружья. Самедов был задержан сотрудниками полиции.
По факту в отделе полиции района возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Сообщается, что Заур Самедов является сыном бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре