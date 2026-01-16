Вооруженный инцидент в Евлахе

В Евлахе произошел вооруженный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 39-летний Заур Самедов на почве хулиганских действий ранил своего знакомого, 46-летнего мужчину, в область ноги из охотничьего ружья. Самедов был задержан сотрудниками полиции.

По факту в отделе полиции района возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Сообщается, что Заур Самедов является сыном бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова.