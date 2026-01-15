Баку и Вашингтон формируют новую архитектуру сотрудничества

Трансформации в глобальной и региональной политике вывели отношения между США и Азербайджаном на качественно новый уровень. В частности, завершение армяно-азербайджанского конфликта в 2020 году победой Азербайджана, а также последовавшее за этим усиление конкуренции между глобальными центрами силы сформировали новые геополитические реалии на Южном Кавказе. На фоне этой сложной международной и региональной обстановки Азербайджан стал все более значимым партнером Соединенных Штатов в таких стратегических сферах, как энергетическая безопасность, транспортные и транзитные коридоры, а также борьба с терроризмом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в авторитетном издании EU Reporter.

В материале подчеркивается, что эволюция двусторонних отношений свидетельствует о том, что сотрудничество США и Азербайджана вышло за рамки прежних ограничений и вступило в фазу стратегического партнерства, основанного на взаимных интересах, прагматизме и конкретных направлениях взаимодействия.

"Ретроспективный анализ двусторонних отношений показывает, что новый этап в связях США и Азербайджана начался в период администрации Президента Дональда Трампа. Одной из ключевых причин этого сдвига стал внешнеполитический подход администрации Трампа, который отошел от традиционных идеологических рамок в пользу стратегии, основанной на национальных интересах, прагматизме и ориентации на результат. В этот период Вашингтон отодвинул идеологическую критику на второй план и сделал акцент на практическом сотрудничестве с Азербайджаном. В результате в 2017-2020 годах, а затем снова начиная с января прошлого года, вырос уровень взаимного доверия и активизировался диалог в таких сферах, как энергетика, безопасность и другие стратегические направления. В отличие от этого, в период с 2021 по 2024 годы наблюдалось относительное охлаждение отношений с Азербайджаном, обусловленное влиянием отдельных политических кругов в тогдашнем руководстве США. Однако переизбрание Дональда Трампа на пост Президента в 2024 году придало двусторонним отношениям новый импульс. Возвращение Трампа в Белый дом ознаменовало начало обновленного этапа в отношениях между США и Азербайджаном", - подчеркивается в статье.

Отмечается, что одним из наиболее значимых индикаторов этого нового этапа стало решение Президента Трампа приостановить действие статьи 907 Закона о поддержке свободы, ограничительного положения, принятого Конгрессом США в 1992 году: "Эта поправка, запрещавшая оказание прямой помощи Азербайджану на основании необоснованных обвинений в блокаде Армении, на протяжении десятилетий считалась одним из главных препятствий в двусторонних отношениях. В период администрации Трампа применение статьи 907 было фактически остановлено, что сделало ее практическое воздействие де-факто нулевым. В 2025 году в Вашингтоне был объявлен официальный документ, закрепляющий это решение. Этот шаг был широко воспринят как знаковое решение, которое не только открыло путь для американской помощи Азербайджану в сфере безопасности и обороны, но и создало новые возможности для расширения двустороннего экономического и финансового сотрудничества".

Еще одним важным событием, как говорится в статье, подтвердившим переход отношений США и Азербайджана на новый уровень, стала встреча на высшем уровне, состоявшаяся в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

"Трехсторонний саммит, проведенный по инициативе Президента США Дональда Трампа, был признан одним из наиболее значимых шагов на пути к урегулированию многолетнего конфликта на Южном Кавказе и символическим поворотным моментом в формировании "нового мирового порядка" в регионе. В рамках вашингтонской встречи лидеры Азербайджана и Армении согласовали предварительный текст мирного договора и парафировали документ. Кроме того, они совместно инициировали процесс роспуска Минской группы ОБСЕ, которая на протяжении почти трех десятилетий оставалась неэффективной. Эти события заложили основу для новых перспектив постконфликтного сотрудничества в регионе.

Важным результатом вашингтонской встречи стало и официальное подтверждение повышения уровня отношений между США и Азербайджаном до стратегического партнерства. 8 августа, в ходе рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Белый дом, был подписан Меморандум о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы, которой поручена подготовка Хартии стратегического партнерства между двумя странами. Этот исторический документ определил будущую траекторию двусторонних отношений и институционализировал сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами. В тот же день США подписали несколько отдельных меморандумов о сотрудничестве и с Арменией, продемонстрировав намерение Вашингтона выстраивать параллельное взаимодействие с обеими странами. Тем не менее именно Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и США стал основным документом, зафиксировавшим повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон был охарактеризован как очередной успех азербайджанской дипломатии и как первый шаг к переводу двусторонних связей в институционализированный формат стратегического партнерства", - повествуется на страницах EU Reporter.

В рамках договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне, восстановление региональных коммуникаций также получило историческое обозначение. По инициативе американской стороны было достигнуто соглашение о создании "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Этот подход имел важное значение с точки зрения международного признания транзитного потенциала Азербайджана в регионе. TRIPP, или Зангезурский коридор, предназначен не только для соединения основной территории Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, но и для формирования альтернативного и безопасного транспортного маршрута по оси Центральная Азия - Южный Кавказ - Европа. Для Соединенных Штатов этот коридор привлекателен не столько с чисто геополитической точки зрения, сколько с позиции диверсификации глобальных торговых потоков. В последние годы Вашингтон проявляет растущий интерес к надежным транзитным маршрутам на фоне увеличения рисков в международной торговле. В этом контексте Азербайджан выделяется как стабильный, предсказуемый и действующий по правилам партнер. Реализация TRIPP позволит Азербайджану интегрировать свои региональные инициативы в глобальные логистические цепочки, еще больше укрепив свою позицию регионального транзитного и логистического хаба.

По мнению автора, меморандум о взаимопонимании, подписанный в Вашингтоне, определил три ключевых направления двустороннего сотрудничества, которые лягут в основу будущей Хартии стратегического партнерства.

Региональная связанность предполагает расширение взаимодействия в сферах энергетики, торговли и транзита, с акцентом на Южный газовый коридор и Транскаспийский маршрут (Средний коридор). Ожидается более глубокая интеграция энергетического и транзитного потенциала Азербайджана, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры и торговых связей.

Экономические инвестиции ориентированы на привлечение американских инвестиций в экономику и технологии, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру. Сотрудничество предусматривает расширение двусторонней торговли и развитие партнерства в сферах высоких технологий, кибербезопасности и телекоммуникаций.

Сотрудничество в сфере безопасности включает углубление взаимодействия в военной и оборонной областях, борьбу с терроризмом и возможное расширение военно-технического сотрудничества. Это направление отражает рост доверия между сторонами и нацелено на укрепление обороноспособности Азербайджана и координацию усилий по обеспечению региональной безопасности.

Создание Стратегической рабочей группы по этим трем направлениям призвано вывести двусторонний диалог за рамки эпизодических контактов и сформировать системный и устойчивый механизм сотрудничества. Посредством регулярных встреч этот механизм позволит разрабатывать дорожные карты по приоритетным направлениям, реализовывать конкретные проекты и институционализировать взаимодействие. Таким образом, подготовка Хартии стратегического партнерства представляет собой не просто политическую декларацию намерений, а содержательную попытку наполнить двусторонние отношения практическим содержанием и выстроить устойчивую модель партнерства в долгосрочной перспективе.

Растущая роль Азербайджана в региональной геостратегии США

В статье также подчеркивается, что по мере усиления конкуренции между глобальными центрами силы и появления новых вызовов безопасности Азербайджан занимает все более заметное место в геостратегическом планировании США. Этому способствуют несколько ключевых факторов.

"Во-первых, энергетическая безопасность и европейский рынок приобрели первостепенное значение. Соединенные Штаты стремятся сократить зависимость Европы от российских энергоресурсов, и в этом контексте роль Азербайджана как надежного поставщика газа значительно возросла. Планы по удвоению экспорта азербайджанского газа в Европу к 2027 году получили поддержку Вашингтона. США рассматривают энергетические проекты Азербайджана как неотъемлемую часть региональной стабильности и интеграции с Западом, а также как фактор долгосрочного присутствия американских корпораций в нефтегазовом секторе Азербайджана.

Во-вторых, транспортные и транзитные маршруты приобрели стратегическое значение на фоне сбоев в глобальных торговых потоках, вызванных пандемиями, конфликтами и санкциями. Географическое положение Азербайджана делает его незаменимым на пересечении маршрутов Восток - Запад (Средний коридор) и Север - Юг. Азербайджан играет особенно важную роль в перевозке грузов между Центральной Азией и Европой. Для Вашингтона диверсификация транзитных маршрутов на Южном Кавказе стала стратегическим приоритетом, что делает сотрудничество с Баку исключительно значимым. Поддержка США открытия TRIPP - Зангезурского коридора отражает их интерес к созданию альтернативной и безопасной логистической инфраструктуры. После реализации этот коридор позволит Азербайджану занять позицию не только регионального, но и ключевого узла в глобальных торговых цепочках, еще больше углубляя сотрудничество между США и Азербайджаном на глобальном уровне.

В-третьих, региональная безопасность усиливает геостратегическую ценность Азербайджана. В сложной системе безопасности Южного Кавказа Азербайджан выступает в роли стабилизирующего партнера для региональных интересов США. Страна поддерживает открытый диалог с Западом, проводит независимую внешнюю политику и демонстрирует устойчивость к радикальным влияниям. Партнерство Азербайджана с Израилем и его статус светского государства с мусульманским большинством, придерживающегося принципов толерантности, также совпадают с интересами США в регионе. В результате Соединенные Штаты рассматривают Азербайджан как гаранта стабильности, религиозной и этнической терпимости на Южном Кавказе, что придает дополнительную геостратегическую ценность двустороннему сотрудничеству", - говорится в статье.

В заключение отмечается, что важную роль играет позиционирование в условиях глобальной конкуренции.

"В современной международной обстановке конкуренты США, прежде всего Россия и Китай, расширяют свое влияние в различных регионах. Китайская инициатива "Пояс и путь" значительно укрепила экономическое присутствие Пекина в Евразии. На этом фоне Азербайджан рассматривается Соединенными Штатами как надежный политический и экономический партнер. Сохраняя сбалансированный подход к китайским и российским инициативам и одновременно проводя независимую внешнюю политику, Баку создает благоприятные условия для продвижения интересов США на Южном Кавказе. Вашингтон воспринимает постконфликтный Азербайджан как ключевую страну в предотвращении заполнения региональных вакуумов Россией или Ираном и стремится интегрировать его в более широкое глобальное стратегическое планирование.

В заключение следует отметить, что в условиях новых геополитических реалий отношения между США и Азербайджаном вступили в качественно новый этап. Договоренности и документы, подписанные в Вашингтоне в августе 2025 года, наглядно подтверждают эту трансформацию. Фактическая отмена статьи 907, создание Стратегической рабочей группы, международная поддержка TRIPP - Зангезурского коридора и сбалансированный подход администрации США в совокупности демонстрируют эффективность внешней политики Азербайджана и прочную основу двусторонних отношений. В перспективе углубление сотрудничества и ратификация Хартии стратегического партнерства, как ожидается, расширят взаимовыгодные политические и экономические возможности в 2026 году и в последующий период.

Партнерство США и Азербайджана таким образом уходит от односторонних и условных подходов прошлых лет и переходит к институционализированному формату стратегического сотрудничества, основанному на принципах суверенного равенства и взаимного интереса. Это сотрудничество способствует укреплению регионального мира, защите суверенитета и развития Азербайджана, а также усилению стратегических позиций США на Южном Кавказе. Эффективная реализация достигнутых договоренностей, дальнейшее укрепление взаимного доверия и воплощение конкретных проектов принесут пользу обеим странам. В конечном итоге это стратегическое партнерство между США и Азербайджаном, сформированное под воздействием сложных глобальных и региональных геополитических условий, обладает потенциалом внести весомый вклад в обеспечение мира, безопасности и развития как на двустороннем, так и на международном уровне", - говорится в статье на EU Reporter.