В этих случаях беременным будет предоставляться дополнительный отпуск

В Азербайджане будет установлен дополнительный отпуск по беременности и родам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утверждённом Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, продолжительность дородовой части отпуска по беременности и родам будет оплачиваемо продлеваться на количество дней, прошедших от предполагаемой даты родов до дня рождения ребенка.
При этом послеродовая часть отпуска сокращаться не будет.
