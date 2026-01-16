В этих случаях беременным будет предоставляться дополнительный отпуск

В Азербайджане будет установлен дополнительный отпуск по беременности и родам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утверждённом Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, продолжительность дородовой части отпуска по беременности и родам будет оплачиваемо продлеваться на количество дней, прошедших от предполагаемой даты родов до дня рождения ребенка.

При этом послеродовая часть отпуска сокращаться не будет.