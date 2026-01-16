Новое правило в связи с совпадением праздничных дней с периодом отпуска

В правила предоставления основного отпуска и его продолжительности вносятся изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее праздничные дни, не считающиеся рабочими и совпадавшие с периодом трудового отпуска, не включались в календарные дни отпуска и не оплачивались.

Согласно закону, праздничные дни, не являющиеся рабочими, общенациональный день траура и день голосования, совпадающие с периодом трудового отпуска, не будут считаться днями отпуска и не будут оплачиваться, однако продолжительность отпуска будет продлена на количество этих дней.

При этом, если праздники Гурбан байрамы и Рамазан байрамы совпадают с другим праздничным днем, не являющимся рабочим, и это совпадение приходится на период трудового отпуска, совпавшие дни будут учитываться как один день.

Ранее государственным служащим, проходящим службу на ответственных должностях (ответственность должности определяется работодателем с учетом характера работы), руководящим работникам и специалистам предприятий оплачиваемый основной отпуск предоставлялся сроком на 30 календарных дней.

Согласно закону, государственным служащим, занимающим административные должности, а также работникам, отнесенным к категории руководителей и специалистов в соответствии с едиными тарифно-квалификационными справочниками, оплачиваемый основной отпуск будет предоставляться сроком на 30 календарных дней.