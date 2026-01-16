TikTok усилит контроль возраста пользователей в Европе

TikTok начнет внедрение новой технологии определения возраста по всей Европе в ближайшие недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом компания TikTok объявила агентству Reuters в пятницу. Это связано с давлением со стороны регулирующих органов, требующих более точной идентификации и удаления аккаунтов, принадлежащих детям младше 13 лет, пишет Reuters.

Ранее не сообщалось о системе, разработанной в рамках годичного пилотного проекта в Европе. Она анализирует информацию профиля, опубликованные видео и поведенческие сигналы, чтобы предсказать, является ли аккаунт несовершеннолетним. Как заявили в TikTok, аккаунты, отмеченные этой технологией, будут проверяться специалистами-модераторами, а не блокироваться автоматически.

Внедрение этой функции происходит на фоне пристального внимания европейских властей к тому, как платформы проверяют возраст пользователей в соответствии со строгими правилами защиты данных, поскольку существуют опасения, что нынешние подходы либо неэффективны, либо чрезмерно инвазивны.

В декабре 2025 года Австралия первая в мире ввела запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет, а Европейский парламент настаивает на введении возрастных ограничений для использования социальных сетей. Дания намерена запретить социальные сети для лиц младше 15 лет.

В результате пилотного проекта в Великобритании были удалены тысячи дополнительных учетных записей пользователей младше 13 лет.

Несмотря на значительные усилия, в мире до сих пор не существует общепринятого способа подтвердить возраст человека, сохраняя при этом конфиденциальность, заявили в TikTok.

Европейские пользователи будут уведомлены о запуске этой технологии, сообщила компания TikTok.