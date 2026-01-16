Увеличен размер пособия, выплачиваемого работнику при призыве на военную службу

В гарантиях работников при прекращении трудового договора внесены изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее в случае прекращения трудового договора в связи с призывом работника на военную или альтернативную службу работодатель выплачивал ему пособие в размере не менее двухкратной средней месячной заработной платы.

Согласно закону об изменениях, в случае прекращения трудового договора по причине призыва работника на военную или альтернативную службу работодатель будет выплачивать ему пособие в размере не менее трехкратной средней месячной заработной платы.