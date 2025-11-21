До конца года инновационные центры будут созданы еще в нескольких вузах

До конца года планируется создание инновационных центров ещё в нескольких вузах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на мероприятии "Demo-Day" международной акселерационной программы "Зелёный и цифровой Шёлковый путь" в рамках проекта "Startup School 3", проводимого порталом "Enterprise Azerbaijan" при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Он отметил, что деятельность Агентства инноваций и цифрового развития направлена ​​на обеспечение работы, проводимой в сфере цифровизации и инноваций в стране, а также на реализацию единой стратегии в этом направлении: "Основными целями этой деятельности являются повышение благосостояния общества, повышение эффективности и устойчивости бизнес-процессов, а также обеспечение доступности государственных услуг и гибкости процессов".

Ф. Османов подчеркнул, что в настоящее время ведётся работа по созданию инновационных пространств в Баку, а также в университетах Сумгайыта и ряде других вузов страны

"Эти пространства играют роль площадки для взаимодействия государственных органов, академических учреждений, стартапов и бизнес-структур. До конца года планируется создать инновационные центры и в других вузах. Наша цель - широко распространять идею инноваций и формировать необходимую среду для развития экосистемы в этом направлении. Сотрудничество с вузами, реализация совместных проектов и поддержка новых инициатив - важная часть этой работы. Уверен, что налаженное сотрудничество с вузами и созданные совместные площадки внесут значительный вклад в достижение поставленных целей", - сказал он.

Ф. Османов добавил, что в рамках сотрудничества с частным сектором обеспечено создание 3 венчурных фондов. "Одновременно оказана поддержка более 30 стартапам. Очень важно наладить эту связь, коммуникацию, и в то же время обеспечить выход не только на азербайджанский, но и на зарубежные рынки", - сказал он.