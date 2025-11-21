Казахстан делает ставку на Зангезурский коридор

Автор: Байрам Эльшадов

Зангезурский коридор продолжает утверждаться как один из ключевых инфраструктурных проектов Евразии, способный изменить логистическую карту региона и создать совершенно новую динамику экономических связей между странами Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции и Европы. Интерес к этому маршруту в последнее время только усиливается, и сегодняшнее заявление заместителя премьер-министра и министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина стало очередным подтверждением того, что коридор рассматривается не просто как обычная транспортная ветка, а как стратегический инструмент долгосрочного развития.

Сегодня Казахстан активно использует Транскаспийский маршрут через Азербайджан и Грузию, выходя к черноморским портам, но новый путь способен изменить саму архитектуру транспортных потоков. На примере с Казахстаном, он позволит Астане напрямую соединяться через территорию Азербайджана с Нахчываном, а оттуда - с морскими портами Турции, минуя лишние логистические звенья.

Ранее Казахстан уже публично заявлял о своей готовности принять участие в реализации Зангезурского коридора. Астана последовательно подчеркивает, что новый маршрут способен не только расширить транзитные возможности страны, но и усилить ее роль в формирующемся евразийском транспортном каркасе. Более того, участие в проекте открывает для Казахстана возможность диверсифицировать экспортные направления, снизить зависимость от ограниченного числа логистических путей и встроиться в более устойчивую, многовекторную систему региональной доставки. Появление альтернативы всегда означает повышение устойчивости национальной экономики, что особенно важно в условиях глобальной нестабильности.

При этом важно подчеркнуть, что значение Зангезурского коридора выходит далеко за рамки интересов лишь Казахстана. К примеру, Азербайджан уже сегодня играет ключевую роль в Среднем коридоре, соединяющем Азию с Европой, однако наличие прямой связи с Нахчываном через Зангезурский коридор позволит завершить целостную конфигурацию внутригосударственных коммуникаций и создать дополнительный устойчивый маршрут для грузоперевозок.

Более того, расширение транспортных возможностей неизбежно приведет к росту инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, логистические центры и портовые мощности стран-участниц маршрута, что создает новые рабочие места и диверсифицирует экономику.

Турция также видит в Зангезурском коридоре возможность укрепить собственную роль в региональной логистике. Прямой выход на страны Центральной Азии позволит Анкаре значительно повысить объем товарооборота, расширить экспорт и уменьшить нагрузку на традиционные маршруты через Грузию и Иран. Появление нового транспортного плеча усилит и внутренние логистические мощности Турции: её порты, хабы и транспортные компании получат дополнительные объёмы, что будет способствовать развитию национальной промышленности и дальнейшему закреплению страны как неизменного звена в системе межрегиональных коммуникаций.

Бенефициаром выгоды от Зангезурского коридора станет и Армения. Страна сможет стать транзитной веткой грузопотоков между Азербайджаном, Турцией и Центральной Азией, извлекая экономические выгоды, что, в свою очередь, приведет к развитию внутренней инфраструктуры, увеличению числа рабочих мест и укреплению своей роли в торговых цепочках. Включение Армении в такие крупные маршруты означало бы серьезный экономический стимул для нее.

В условиях, когда мировая логистика переживает период трансформаций, создание новых маршрутов становится вопросом не просто эффективности, а безопасности и стратегической самодостаточности. Именно поэтому Зангезурский коридор уже сегодня можно считать инфраструктурным каркасом будущего Евразии - фундаментом, который способен изменить логику регионального взаимодействия и заложить основы для роста, интеграции и долгосрочного партнерства на десятилетия вперед.