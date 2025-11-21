В этой европейской стране хотят ввести налог на оборону

Сейм Литвы утвердил новый налог - взнос на оборону. Уточняется, что его добавят с 1 января 2026 года к стоимости большинства страховых полисов страны, сообщает издание Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, налог на оборону составит с 10%, из-за чего со следующего года в Литве подорожает страхование жилья, КАСКО, страхование поездок, здравоохранение и сельхозтехника. Отмечается, что новый сбор будет работать как налог на добавленную стоимость (НДС) - компании просто будут собирать взнос и направлять его в бюджет.