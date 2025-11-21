Стало известно о скором выходе дешевых iPhone, iPad и MacBook

Apple планирует в начале следующего года выпустить бюджетные iPhone и iPad, а также новый доступный MacBook. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика GF Securities Джеффа Пу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что компания представит iPhone 17e, iPad 12-го поколения и новый MacBook на базе процессора A-серии, первоначально разработанного для iPhone. Ноутбуку приписывают чип Apple A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro, 13-дюймовый дисплей и несколько цветовых вариантов корпуса - серебристый, синий, розовый и желтый.

Ожидается, что стоимость нового MacBook составит от $699 до $899. По слухам, в целях экономии Apple может использовать упрощенные компоненты, включая устаревший дизайн, дисплей предыдущего поколения, 8 ГБ оперативной памяти и, возможно, только один порт USB-C.

Бюджетному iPhone 17e приписывают чип A19, фронтальную камеру на 18 Мп с поддержкой Center Stage и модем Apple C1. Существенных изменений в остальных характеристиках не ожидается, однако некоторые инсайдеры утверждают, что новинка получит обновленный дизайн с Dynamic Island вместо выреза-"челки".

Базовый iPad (12-го поколения) сохранит текущий дизайн, но получит чип Apple A18.