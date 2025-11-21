https://news.day.az/sport/1797029.html Определены знаменосцы Азербайджана на церемонии закрытия Исламиады Определены знаменосцы, которые будут представлять Азербайджан на церемонии закрытия VI Игр исламской солидарности. Как сообщили Day.Az в Национальном олимпийском комитете, наш трехцветный флаг на мероприятии понесут борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров и член национальной сборной по фехтованию Сабина Керимова.
Церемония, которая состоится на стадионе PNU, начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана 55 медалей. Из них 8 золотых, 18 серебряных и 29 бронзовых наград.
Наши спортсмены в последний день Игр выступают в 3 видах (джиу-джитсу, парапауэрлифтинг и вольная борьба).
