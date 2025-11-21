В Австралии на берег выбросилась гигантская рыба Судного дня

На побережье австралийского штата Тасмания, в городе Пингвин, местный житель обнаружил редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катастроф - трехметрового ремнезуба, которого также называют рыбой Судного дня. Об этом сообщает Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Профессор-ихтиолог Кулум Браун, специалист по рыбам из Университета Маккуори, рассказал, что существует несколько видов ремнезуба. Однако трехметровый экземпляр, найденный в Пингвине, вероятно, является самым крупным из известных на данный момент.

"Это очень необычная рыба. Они очень длинные и тонкие, похожи на ленту, и у них сплошной спинной плавник. Они появляются на поверхности только тогда, когда больны или умирают", - подчеркнул Браун.

По словам Брауна, гигантские ремнезубы могут достигать восьми-девяти метров в длину, но, поскольку они живут на глубине от 200 до 1500 метров, этих рыб редко можно увидеть . Ихтиолог добавил, что в японском фольклоре ремнель-рыба была известна как "посланник дворца бога моря", и считалось, что ее прибытие предвещает бедствие, например землетрясение или цунами.