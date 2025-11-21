Создается Централизованная информационно-цифровая аналитическая система СГБ

Создана Централизованная информационно-цифровая аналитическая система (MİRAS) Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

В соответствии с указом утверждено "Положение о Централизованной информационно-цифровой аналитической системе Службы государственной безопасности".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

