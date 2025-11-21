https://news.day.az/officialchronicle/1797046.html Создается Централизованная информационно-цифровая аналитическая система СГБ - Указ Создана Централизованная информационно-цифровая аналитическая система (MİRAS) Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Создана Централизованная информационно-цифровая аналитическая система (MİRAS) Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
В соответствии с указом утверждено "Положение о Централизованной информационно-цифровой аналитической системе Службы государственной безопасности".
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
