В Баку похолодает, в регионах ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная погода с периодическими осадками, ожидается снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в дневные часы осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, днем ослабеет.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 1° тепла, днем - 2-4° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ожидается на уровне 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах возможны интенсивные осадки. Днем осадки постепенно прекратятся, местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем - 3-6° тепла, в горах ночью - 10-15° мороза, в высокогорных районах - 17-22° мороза, днем - 3-8° мороза.

В основном в горных и предгорных районах ожидается гололедица на дорогах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az