В Азербайджане минутой молчания почтена память шехидов 20 Января

Сегодня в полдень в Азербайджане на одну минуту было приостановлено движение транспорта в память о жертвах трагедии 20 Января, сообщает во вторник Day.Az.

Корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах и поезда дали гудок в память о жертвах кровавых событий.

Государственные флаги приспущены в знак траура.

Минутой молчания почтили память шехидов 20 Января в Центре транспортного обмена "Кёроглу". Бакинское транспортное агентство остановило движение автобусов, которые дали звуковые сигналы.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.