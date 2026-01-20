У Земли зафиксировали самый мощный за четверть века радиационный шторм

В окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла начался радиационный шторм уровня S4. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4! Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу", - говорится в сообщении.

В ИКИ РАН добавили, что рекордным радиационным штормом до сих пор остается явление, зафиксированное еще в прошлом веке. По данным ученых, тогда поток солнечных протонов составило около 40 тысяч единиц.