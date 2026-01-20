В Австралии закрыли десятки пляжей из-за нападения акул на людей

Правительство Австралии решило закрыть для купания десятки пляжей на побережье Сиднея из-за серии нападений акул на людей за несколько дней. Об этом сообщает австралийский телеканал 9News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Власти закрыли двадцать пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений", - передает телеканал.

По данным News.com.au, за несколько суток на побережье штата Новый Южный Уэльс произошло четыре нападения акул. В публикации портала рекомендуют туристам воздержаться от купания в течение следующей недели.

19 января стало известно, что в Сиднее тупорылая акула совершила нападение на 12-летнего мальчика. Его удалось спасти благодаря храбрости друзей и расторопности полицейских.