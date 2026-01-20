"Карабах" не сможет подписать сенегальского форварда

Нападающий бельгийского клуба "Льеж" Умар Диуф, который находился в трансферном списке "Карабаха", продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Walfoot, сенегальский форвард Умар Диуф близок к переходу в клуб высшего дивизиона Бельгии - "Сент-Трюйден". Сообщается, что переговоры с другими заинтересованными командами завершились безрезультатно, тогда как именно этот клуб сумел договориться с "Льежем" об условиях трансфера, передает Day.Az.

По информации источника, сумма сделки составит около 900 тысяч евро. В настоящее время стороны работают над деталями личного контракта футболиста. Отмечается, что сам Умар Диуф положительно относится к перспективе выступлений в Юпилер Про Лиге.

В текущем сезоне Умар Диуф провел 20 матчей за "Льеж", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Минувшим летом он перешел в бельгийский клуб из турецкого "Чайкурспора" за 750 тысяч евро.