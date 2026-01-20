Названа неожиданная опасность чрезмерного использования смартфона

Люди, которые чрезмерно пользуются смартфонами, переживают социальное исключение как более болезненное на уровне мозга, чем пользователи с умеренными цифровыми привычками. К такому выводу пришли немецкие исследователи. Работа опубликована в журнале Computers in Human Behavior (CHB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последние годы чрезмерное использование смартфонов все чаще рассматривают как форму поведенческой зависимости. Однако большинство исследований сосредоточено на системах вознаграждения и когнитивного контроля, игнорируя социальную природу мобильных технологий. Между тем смартфоны служат главным инструментом поддержания социальных связей, а страх изоляции может играть ключевую роль в формировании навязчивого поведения.

Команда под руководством Роберта Кристиана Вольфа из Больницы Гейдельбергского университета решила выяснить, по-разному ли мозг обрабатывает социальное отвержение у людей с различной степенью привязанности к смартфону. В исследовании приняли участие 41 человек в возрасте от 18 до 30 лет без неврологических и психических заболеваний. С помощью опросника участников разделили на группу с чрезмерным использованием смартфона и контрольную группу.

Во время функциональной МРТ участники выполняли задание Cyberball - виртуальную игру с перебрасыванием мяча, которая имитирует социальное включение и исключение. В фазах "отвержения" виртуальные партнёры переставали передавать мяч испытуемому, создавая ощущение игнорирования.

Сканирование показало, что у людей с чрезмерным использованием смартфона во время социального исключения значительно возрастала активность в средней поясной коре правого полушария - области мозга, связанной с переживанием социально-эмоциональной боли. Также усиливалась активность в верхней лобной коре. У участников контрольной группы активировались иные зоны - преимущественно теменная кора, связанная с вниманием и сенсорной обработкой, а не с эмоциональным дистрессом.

Авторы интерпретируют эти различия как признак повышенной уязвимости к социальному отвержению. Если такие люди ощущают исключение как более болезненное, смартфон может становиться для них "защитным инструментом" - способом постоянно поддерживать ощущение включенности и избегать негативных эмоций.

Дополнительные опросы показали, что участники с чрезмерным использованием смартфона значительно чаще испытывали страх упущенных возможностей. Хотя этот показатель напрямую не коррелировал с активностью мозга в момент отвержения, он, по мнению авторов, может усиливать стремление к постоянной цифровой связи.

Результаты указывают на важный аспект проблемы. Чрезмерное использование смартфона может быть продиктовано не столько поиском удовольствия, сколько попыткой справиться с социальным дистрессом. Учет эмоциональной и социальной уязвимости, считают авторы, может помочь в разработке более эффективных стратегий профилактики и коррекции цифровой зависимости.