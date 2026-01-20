Баку и Прага сверяют часы: большие перспективы азербайджано-чешских отношений

Автор: Акпер Гасанов

Заявление посла Чехии в Азербайджане Милана Седлачека о планах организовать официальный визит премьер-министра Андрея Бабиша в Баку выглядит не просто дипломатическим анонсом, а сигналом о возможной активизации азербайджано-чешских отношений на новом, более прагматичном и предметном уровне. В нынешних геополитических и экономических условиях подобные сигналы всегда заслуживают особого внимания - особенно когда за ними просматривается стремление сторон обновить и переформатировать повестку сотрудничества.

И тут стоит напомнить, что Азербайджан и Чехия традиционно поддерживают ровные, корректные и лишенные политических кризисов отношения.

После восстановления независимости Азербайджана Прага одной из первых признала новое государство, а дипломатические отношения между странами были установлены в начале 1990-х годов. С тех пор Баку и Прага последовательно выстраивали сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и образовательной сферах. Однако при всей стабильности двусторонних связей нельзя не признать: до сих пор азербайджано-чешские отношения развивались скорее инерционно, без по-настоящему масштабных прорывных проектов. И это при том, что у сторон объективно есть значительный, но пока не реализованный потенциал.

Экономические показатели наглядно демонстрируют, что нынешний уровень сотрудничества далёк от возможного максимума. По данным за январь-ноябрь 2025 года, объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Чехией составил 807 млн 571,51 тыс. долларов США, что на 22,4% меньше аналогичного показателя 2024 года. С одной стороны, цифра остается внушительной. С другой - падение товарооборота указывает на необходимость обновления экономической повестки, поиска новых точек роста, диверсификации взаимной торговли и расширения инвестиционного сотрудничества. Особенно на фоне того, что обе страны обладают взаимодополняющими экономиками.

Особое значение в этом контексте приобретает личность нынешнего премьер-министра Чехии. Андрей Бабиш - фигура нетипичная для классической европейской политики. Он пришел в большую политику из крупного бизнеса и по сей день остается одним из самых состоятельных людей страны - седьмым по размеру состояния в Чехии. Бабиш - владелец транснационального агрохолдинга Agrofert, медиамагнат и управленец, привыкший мыслить категориями эффективности, выгоды и конкретного результата. Именно поэтому можно с высокой долей уверенности прогнозировать: отношения с Азербайджаном он будет выстраивать исключительно на основе прагматичного, взаимовыгодного партнёрства, без идеологических догм и абстрактных деклараций.

И здесь интересы сторон объективно совпадают. Ведь сегодня Азербайджан - это не просто крупнейшая экономика Южного Кавказа, но и региональный экономический и транспортный хаб. За последние два десятилетия наша страна инициировала и реализовала целый ряд инфраструктурных проектов поистине глобального масштаба.Ведь,

Речь идет прежде всего о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, газовой инфраструктуре Южного газового коридора, железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, а также о развитии морской, авиационной и логистической инфраструктуры. Все эти проекты кардинально изменили экономическую географию региона, связав Южный Кавказ с Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией.

В этом контексте особый интерес для европейских стран, включая Чехию, может представлять и проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который открывает новые возможности для транзита, торговли и инвестиций между Европой и Центральной Азией. Потенциальное участие Чехии в этом формате выглядело бы логичным продолжением её экономической экспансии на восточном направлении.

Ключевой же опорой азербайджано-чешских отношений остается энергетика. Как справедливо отметил посол Милан Седлачек, Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти для чешских нефтеперерабатывающих заводов. В условиях турбулентности мировых энергетических рынков этот фактор приобретает стратегическое значение.

Более того, Азербайджан сегодня выступает в роли одного из самых надежных гарантов энергетической безопасности Европы. Начало поставок азербайджанского природного газа в Австрию и Германию стало по-настоящему знаковым событием. Таким образом, число стран-импортеров азербайджанского газа достигло 16, из которых 11 получают его на постоянной основе.

Чехия вполне может стать следующей в этом списке. Как и в случае с Австрией, поставки могут быть организованы через Италию, которая с конца 2020 года является одним из ключевых пунктов приема газа по Южному газовому коридору. Географическое положение Австрии, граничащей как с Италией, так и с Чехией, делает такой маршрут логистически оправданным и экономически целесообразным.

Наконец, нельзя не учитывать и человеческий фактор. В правительстве Андрея Бабиша есть немало министров, которые в свое время не раз посещали Азербайджан, входили в межпарламентскую группу дружбы Азербайджан-Чехия и хорошо знакомы с нашей страной. Это означает наличие уже сформированного политического капитала доверия и понимания, что существенно облегчает запуск новых инициатив.

Все перечисленные факторы свидетельствуют об одном: у азербайджано-чешских отношений очень большие перспективы. И вопрос сегодня заключается в способности сторон наполнить двустороннюю повестку конкретным, практическим содержанием.