На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря класса G4 (сильная), вызванная ударной волной коронального выброса массы (КВМ) Солнцем.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Согласно информации, магнитная буря достигла уровня G4.