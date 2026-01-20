https://news.day.az/world/1810552.html На Земле началась сильная магнитная буря На Земле началась магнитная буря класса G4 (сильная), вызванная ударной волной коронального выброса массы (КВМ) Солнцем. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Согласно информации, магнитная буря достигла уровня G4.
