Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с Премьер-министром Эфиопии

Состоялась встреча между вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой и Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы подробно обсуждались нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Эфиопией.

На встрече, прошедшей в атмосфере искреннего диалога, Лейла Алиева передала приветствия Президента Азербайджанской Республики противоположной стороне и от имени главы нашего государства пригласила Премьер-министра посетить нашу страну с визитом.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, с большим удовлетворением приняв приглашение, с высоким почтением отозвался о Президенте Азербайджана и выразил добрые слова в его адрес.

Премьер-министр отметил, что стремительные процессы развития, происходящие в нашей стране, достойны признательности. Он особо подчеркнул дальновидную политику Президента Ильхама Алиева и его высокий авторитет на международной арене, отметив важность углубления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

На встрече также была представлена информация о широкомасштабных восстановительных и созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации землях.

Подчеркивалось, что успешный опыт проведения Азербайджаном мероприятия COP29 в ноябре 2024 года был воспринят с большим интересом. Обсуждались возможности применения этого опыта на конференции COP32, которая состоится в 2027 году в Эфиопии, и вновь была отмечена важность обмена опытом между двумя странами в этой значимой сфере.