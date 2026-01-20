Американские истребители приближаются к Гренландии

Несколько самолетов Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в ближайшем будущем прибудут на американскую военную базу в Гренландии на фоне притязаний Вашингтона на присоединение острова к США.

"Самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии", - говорится в сообщении НОРАД в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По уверениям командования, воздушные суда будут осуществлять "поддержку различных заранее запланированных мероприятий НОРАД, опираясь на прочное оборонное сотрудничество между США, Канадой и Гренландией". "Эта деятельность скоординирована с Королевством Дания, все силы поддержки действуют с необходимыми дипломатическими согласованиями", - отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.

США и Канада подписали договор о создании НОРАД 12 мая 1958 года на заре холодной войны. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран.