Трамп намерен подписать устав "Совета мира" в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует 22 января в Давосе, в рамках Всемирного экономического форума (WEF), утвердить мандат и полный текст устава "Совета мира" для процесса мирного урегулирования в Газе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, Трамп настаивает на подписании документа приглашёнными странами в четверг для официального запуска инициативы.

Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем организации и лично будет принимать решения о приглашении новых членов.