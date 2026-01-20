https://news.day.az/world/1810553.html Трамп намерен подписать устав "Совета мира" в Давосе Президент США Дональд Трамп планирует 22 января в Давосе, в рамках Всемирного экономического форума (WEF), утвердить мандат и полный текст устава "Совета мира" для процесса мирного урегулирования в Газе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, Трамп настаивает на подписании документа приглашёнными странами в четверг для официального запуска инициативы.
Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем организации и лично будет принимать решения о приглашении новых членов.
