Более 100 автомобилей попали в цепную аварию в США

Более 100 машин столкнулись на автомагистрали в американском штате Мичиган из-за гололеда и снегопада, пострадали от 9 до 12 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию штата. По их информации, ни одно из столкновений не привело к смертельному исходу.
Более 100 машин столкнулись на автомагистрали в американском штате Мичиган из-за гололеда и снегопада, пострадали от 9 до 12 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.
По их информации, ни одно из столкновений не привело к смертельному исходу. Автомагистраль закрыта на несколько часов для уборки снега и льда. В полиции отметили, что в аварии были повреждены от 30 до 40 грузовиков.
