В Британии намерены запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями

Правительство Великобритании проведет консультации по ограничению использования социальный сетей детьми и подростками, а также усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении на официальном портале правительства.

"Правительство начинает консультации по вопросу использования детьми социальных сетей и запрещает использование телефонов в школах для защиты благополучия молодежи и обеспечения более безопасного пребывания в интернете", - говорится в заявлении.

Власти Великобритании обсудят определение минимального разрешенного возраста для пользования соцсетями, оценят опыт стран, которые уже ввели подобное ограничение.