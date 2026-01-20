Президент Ильхам Алиев поделился кадрами посещения Шехидляр хиябаны в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях кадрами посещения Шехидляр хиябаны в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "20 Января - День всенародной скорби".