https://news.day.az/officialchronicle/1810571.html Президент Ильхам Алиев поделился кадрами посещения Шехидляр хиябаны в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ВИДЕО Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях видеокадрами посещения Шехидляр хиябаны в связи с годовщиной трагедии 20 Января. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "20 Января - День всенародной скорби".
