МИД Турции почтил память шехидов 20 января

Министерство иностранных дел Турции почтило память шехидов 20 Января.

Как передает Day.Az, на странице МИД Турции размещена публикация.

"С уважением чтим память наших азербайджанских братьев, которые стали шехидами 20 января 1990 года во имя независимости Азербайджана", - говорится в публикации.