https://news.day.az/politics/1810595.html МИД Турции почтил память шехидов 20 января - ФОТО Министерство иностранных дел Турции почтило память шехидов 20 Января. Как передает Day.Az, на странице МИД Турции размещена публикация. "С уважением чтим память наших азербайджанских братьев, которые стали шехидами 20 января 1990 года во имя независимости Азербайджана", - говорится в публикации.
МИД Турции почтил память шехидов 20 января - ФОТО
Министерство иностранных дел Турции почтило память шехидов 20 Января.
Как передает Day.Az, на странице МИД Турции размещена публикация.
"С уважением чтим память наших азербайджанских братьев, которые стали шехидами 20 января 1990 года во имя независимости Азербайджана", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре