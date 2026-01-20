Дорожная полиция обратилась к водителям

В настоящее время в столице Баку, а также в других городах и районах наблюдаются неблагоприятные для участников дорожного движения погодные условия и ситуация на дорогах. Это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и требует от всех повышенной внимательности и ответственности. Особо хотим отметить, что на фоне текущих погодных условий весьма высока вероятность скольжения на дорогах. На некоторых территориях, особенно на заснеженных участках дорог, скольжение выше, что затрудняет движение транспортных средств и повышает риск аварий. Поэтому просим водителей быть предельно осторожными за рулем, сохранять безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, избегать резких маневров, строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении к участникам дорожного движения Главного управления государственной дорожной полиции.

Вместе с тем пешеходов просят учитывать скользкое дорожное покрытие и переходить дорогу только по предназначенным для этих целей пешеходным переходам, обращать особое внимание на приближающиеся транспортные средства и всегда ставить собственную безопасность на первое место. "Еще раз призываем всех участников дорожного движения быть бдительными, внимательными и проявлять взаимопонимание. Только соблюдая правила дорожного движения и проявляя осторожность, можно предотвратить возможные риски", - говорится в обращении.