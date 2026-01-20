Президент Литвы Гитанас Науседа поделился публикацией в социальной сети "X" в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Литва сегодня с уважением чтит святую память невинных людей, ставших шехидами в январе 1990 года во время советской агрессии.

Советская агрессия не смогла сломить волю азербайджанского народа. Пусть их души покоятся с миром".

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.