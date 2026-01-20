Проект разделения линий в настоящее время продолжается в соответствии с последовательностью работ, которые мы начали.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов на мероприятии в связи с трагедией 20 Января на станции метро "20 Января".

По его словам, в рамках проекта работы в двух буро-подготовительных шахтах, расположенных вблизи станций "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы", уже завершены. В настоящее время достигнут уровень тоннелей и начат подготовительный этап для физического разделения линий. Строительные работы ведутся с применением специальных и надежных методов с учетом геологических особенностей территории. Ожидается, что процесс физического разделения линий в целом продлится 11 месяцев.

Мамедов отметил, что параллельно реализуются и другие инфраструктурные проекты. Так, начаты земляные работы по строительству нового пешеходного тоннеля между станциями "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы". Вблизи станции "Ичеришехер" осуществляется этап переноса коммуникационных линий для строительства разворотной камеры. Он подчеркнул, что данные работы проводятся без нанесения ущерба окружающим зданиям и существующей инфраструктуре.

Он также отметил, что работы продолжаются и в электродепо "Дарнагюль". По его словам, в рамках первого этапа завершена путевая инфраструктура, начато строительство 7 участков, предназначенных для ремонта и осмотра поездов. Одновременно совместно с Государственным агентством автомобильных дорог продолжается строительство как автомобильного, так и пешеходного путепроводного тоннеля открытым способом.

По словам Мамедова, в течение текущего года по проекту разделения линий будет дан старт основным работам, а в следующем году планируется полное физическое разделение линий. Кроме того, в текущем году предусмотрено начало строительства двух электрических подстанций.