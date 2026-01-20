В бакинском метро сократят интервалы?

Сокращение интервалов движения стало техническим процессом. В настоящее время движение осуществляется с минимально возможным интервалом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов на мероприятии в связи с трагедией 20 Января на станции метро "20 Января".

"Разворотная камера "Ичеришехер" также будет служить сокращению интервалов. В ближайшем будущем в этом направлении будут начаты очень важные работы", - отметил он.

Представитель метрополитена также проинформировал о ходе реализации проектов, запланированных на текущий год:

"В течение этого года будут начаты принципиальные работы в рамках проекта "Разделение линий". В следующем году предусмотрено полное физическое разделение линий. Кроме того, в этом году планируется начало строительство двух электрических подстанций", - добавил он.