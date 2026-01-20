Apple может первой внедрить спутниковую 5G-связь в смартфонах

Компания Apple может первой на рынке внедрить поддержку спутниковой 5G-связи в iPhone 18 Pro. Об этом сообщает WCCFtech со ссылкой на инсайдера yeux1122, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что использование 5G-канала через спутники обеспечит более высокую скорость передачи данных и расширит сценарии применения уже существующей в iPhone спутниковой связи: помимо обмена сообщениями пользователи смогут совершать голосовые вызовы и получать доступ к интернету.

Реализация спутниковой 5G-связи, вероятно, будет опираться на инфраструктуру сотовых операторов. Это означает, что услуга может быть платной, а ее доступность на старте будет зависеть от поддержки со стороны конкретных операторов и регионов.

Apple уже имеет опыт внедрения спутниковых технологий: функция экстренной связи SOS появилась еще в линейке iPhone 14. Тогда компания заявляла, что сервис будет бесплатным в течение двух лет, однако фактически он остается доступным без дополнительной платы уже более трех лет.