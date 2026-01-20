https://news.day.az/politics/1810607.html Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с трагедией 20 Января 20 января 1990 года навсегда вписан в историю Азербайджана как день трагедии и мужества - пробуждение, закаленное кровью и сопротивлением. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальных сетях.
Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с трагедией 20 Января
20 января 1990 года навсегда вписан в историю Азербайджана как день трагедии и мужества - пробуждение, закаленное кровью и сопротивлением.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальных сетях.
"Под тенью танков воля народа не была сломлена - она превратилась в клятву свободы. Время проходит, но урок остается: угнетение временно, а дух народа - вечен. Мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью ради будущего, и, черпая силу из их самоотверженности, строим мир и гармонию для будущих поколений", - отмечается в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре