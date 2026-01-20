Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с трагедией 20 Января

20 января 1990 года навсегда вписан в историю Азербайджана как день трагедии и мужества - пробуждение, закаленное кровью и сопротивлением.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальных сетях.

"Под тенью танков воля народа не была сломлена - она превратилась в клятву свободы. Время проходит, но урок остается: угнетение временно, а дух народа - вечен. Мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью ради будущего, и, черпая силу из их самоотверженности, строим мир и гармонию для будущих поколений", - отмечается в публикации.