https://news.day.az/politics/1810588.html Посольство США выразило соболезнования в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января. Как передает Day.Az, в публикации на странице посольства в соцсети "X" говорится:
Посольство США выразило соболезнования в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО
Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как передает Day.Az, в публикации на странице посольства в соцсети "X" говорится:
"Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память героических азербайджанцев, погибших 20 января 1990 года в ходе советских репрессий, и выражаем глубокие соболезнования семьям, которые в этот скорбный день вспоминают своих близких".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре