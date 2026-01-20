Посольство США выразило соболезнования в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как передает Day.Az, в публикации на странице посольства в соцсети "X" говорится:

"Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память героических азербайджанцев, погибших 20 января 1990 года в ходе советских репрессий, и выражаем глубокие соболезнования семьям, которые в этот скорбный день вспоминают своих близких".