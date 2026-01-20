https://news.day.az/politics/1810599.html Официальные лица государства и правительства посетили Шехидляр хиябаны - ФОТО 20 Января - в День всенародной скорби премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, другие официальные лица государства и правительства посетили Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, официальные лица государства и правительства возложили цветы на могилы героических сынов и дочерей Родины, павших за свободу Азербайджана, с уважением почтили их светлую память.
