Азербайджан нарастил экспорт газа в Сербию

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал в Сербию 192,6 млн кубометров природного газа на сумму 106,4 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки в денежном выражении выросли на 92,1 млн долларов, или в 7,4 раза, а в физическом объеме - на 154,1 млн кубометров, или в 5 раз.

В январе-ноябре 2024 года Азербайджан поставил в Сербию около 38,5 млн кубометров природного газа на сумму порядка 14,3 млн долларов США.

В целом за январь-ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал 22,804 млрд кубометров природного газа на сумму 8,117 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении увеличился на 513,3 млн долларов, или на 6,7 процента, а в объемном - на 718 млн кубометров, или на 3 процента.

В то же время за 11 месяцев 2025 года в Азербайджан было импортировано 252,168 млн кубометров природного газа на сумму 39,151 млн долларов США.