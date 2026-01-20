Венесуэла расширяет добычу стратегических материалов с целью промышленного развития и обеспечения экономической стабильности страны. Об этом заявила уполномоченный президент Боливарианской Республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работа над планами по увеличению добычи золота, железной руды, бокситов и других стратегических материалов, необходимых для промышленного развития Венесуэлы, началась еще в прошлом году с президентом [республики Николасом] Мадуро", - сообщила Родригес. Она отметила, что для восстановления и обеспечения экономической стабильности страна также располагает возможностями для получения валюты.

Уполномоченный президент подчеркнула, что в прошлом природные ресурсы служили для обогащения олигархов, а сейчас служат благополучию венесуэльского народа и политической стабильности страны.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его супруги Силии Флорес.