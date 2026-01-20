Вас могут оштрафовать на этой дороге

Разметка в пределах кругового движения в Баку вызывает у водителей недоумение и создает потенциально опасную ситуацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, речь идет о направляющей дорожной разметке на так называемом Украинском круге, расположенном на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе столицы.

Многие водители признаются, что не понимают ее назначения. Одни опасаются штрафов, другие отмечают, что в часы пик она фактически сокращает количество полос движения и усиливает заторы на перегруженном участке.

В Агентстве наземного транспорта Баку, комментируя ситуацию, заявили, что данное инженерное решение предназначено для повышения безопасности дорожного движения и регулирования транспортных потоков. По их словам, подобные направляющие элементы формируют траекторию движения автомобилей, упорядочивают смену полос и предотвращают опасные маневры. Разметка разделяет потоки транспорта при въезде на круг и внутри него, направляя водителей к контролируемому и предсказуемому перестроению. Ее цель заключается в снижении рисков, связанных с резкой и хаотичной сменой полос.

В Управлении дорожной полиции Баку, в свою очередь, напомнили, что за наезд на данную разметку предусмотрена административная ответственность. Водителей, нарушивших правила, ожидает штраф в размере 40 манатов.