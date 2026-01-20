МЧС обратилось к населению

В настоящее время на территории республики, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается нестабильная погода.

Как передает Day.Az, МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями.

В информации отмечается, что жителям горных районов, а также тем, кто направляется в горы, рекомендуется в морозную погоду по возможности не покидать населённые пункты, а при возникновении такой необходимости заранее информировать родных и близких о маршруте передвижения. В случае передвижения на автомобиле следует обеспечить соответствие его технического состояния сезону и наличие достаточного запаса топлива. Также рекомендуется избегать мест с вероятностью схода снежных лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населённые пункты до наступления темноты.

Кроме того, в холодную погоду значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, а также использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, невнимательность могут привести к пожару, а также к отравлению угарным газом. В министерстве отметили, что по этой причине нельзя использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра включенные отопительные приборы.

В случае возникновения опасности рекомендуется звонить по телефону горячей линии "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям.