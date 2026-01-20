Honor представила премиальный смартфон Magic 8 RSR

Honor представила флагманский смартфон Magic 8 RSR Porsche Design, выделяющийся премиальными материалами и дизайном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Задняя панель устройства выполнена из микрокристаллической нанокерамики с твердостью 8,5 по шкале Мооса и зеркальной полировкой класса A0. В Honor подчеркивают, что используемый материал является уникальным для рынка. Дизайн модуля камер вдохновлен фирменной оптикой автомобилей Porsche и отсылает к форме матричных фар бренда.

Смартфон оснащен 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит. Поверхность экрана защищена стеклом Giant Rhino Glass.

Камеры полностью идентичны представленному ранее Honor Magic 8 Pro - в новинке тот же набор из трех модулей на 50, 50 и 200 Мп. При этом новинка получила фотокомплект, включающий магнитную рукоятку, адаптер для 67-мм фильтров и поддержку установки 200-мм зум-объектива.

За производительность устройства отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 до 1 ТБ. Также заявлена поддержка спутниковой связи, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Работает новинка под управлением Magic UI 10 на базе Android 16.

Среди прочего отмечается наличие кремний-углеродного аккумулятора емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 80 Вт, защиты от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

На китайском рынке Honor Magic 8 RSR Porsche Design предлагается по цене от 7999 юаней.