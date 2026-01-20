https://news.day.az/society/1810663.html

В Баку две сестры умерли от отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел ночью в Гарадагском районе. Жительницы поселка Алят Минаханым Газанфар гызы Мамедова 1951 г.р. и ее сестра Алмаз Аббасова 1955 г.р. отравились угарным газом в своем доме. По факту проводится расследование.