https://news.day.az/society/1810663.html В Баку две сестры умерли от отравления угарным газом В Баку две сестры умерли от отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел ночью в Гарадагском районе. Жительницы поселка Алят Минаханым Газанфар гызы Мамедова 1951 г.р. и ее сестра Алмаз Аббасова 1955 г.р. отравились угарным газом в своем доме. По факту проводится расследование.
В Баку две сестры умерли от отравления угарным газом
В Баку две сестры умерли от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел ночью в Гарадагском районе.
Жительницы поселка Алят Минаханым Газанфар гызы Мамедова 1951 г.р. и ее сестра Алмаз Аббасова 1955 г.р. отравились угарным газом в своем доме.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре