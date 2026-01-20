В Баку две сестры умерли от отравления угарным газом

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел ночью в Гарадагском районе.

Жительницы поселка Алят Минаханым Газанфар гызы Мамедова 1951 г.р. и ее сестра Алмаз Аббасова 1955 г.р. отравились угарным газом в своем доме.

По факту проводится расследование.