До какого времени в Азербайджане сохранится снежная погода?

Осадки на территории Азербайджане в виде мокрого снега и снега продлятся до дневных часов 21 января.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

"В настоящее время на территории страны сохраняется осадочная погода. В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Ширване, Центральном Аране, а также в Лянкяран-Астаринской зоне наблюдаются мокрый снег и снег. В большинстве районов осадки носят интенсивный и сильный характер. Осадки, наблюдаемые на территории страны, продлятся до дневных часов 21 января", - сказала она.

По ее словам, с 22-го числа ожидается смягчение погодных условий, в большинстве районов погода будет преимущественно без осадков, температура воздуха постепенно повысится, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

"Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит до +2 градусов, в низменных районах - около 0 градусов, в Нахчыванской АР - до 3 градусов мороза, в горных районах - до 7 градусов мороза", - добавила Мамедова.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az