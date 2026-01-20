Токаев предложил учредить институт вице-президента в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания института вице-президента Республики Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента, соответствующее предложение он озвучил на V заседании Национального курултая.

"Данная новелла должна логически завершить политическую конструкцию, которая последовательно формировалась в стране на протяжении последних лет", - сказал он. По его словам, учреждение должности вице-президента предполагается закрепить на конституционном уровне.

Согласно предложению, вице-президент будет назначаться президентом с согласия парламента простым большинством голосов. При этом круг полномочий вице-президента будет определяться непосредственно главой государства.

Предполагается, что по поручению президента вице-президент будет представлять интересы Казахстана на международных форумах и в ходе переговоров с зарубежными делегациями, представлять президента в парламенте, взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, а также выполнять иные поручения главы государства.

Токаев подчеркнул, что данная инициатива направлена на дальнейшее укрепление системы государственного управления и развитие политических институтов страны.