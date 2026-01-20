В Ханкенди, Ходжалы и Агдере почтили память шехидов 20 Января

В городе Ханкенди, а также в Ходжалинском и Агдеринском районах прошли мероприятия, посвященные 36-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в 12:00, как и на всей территории Азербайджана, в Ханкенди, Ходжалы и Агдере память шехидов 20 Января была почтена минутой молчания.

Движение транспорта и пешеходов в городе было приостановлено. Память шехидов почтили звуковыми сигналами автомобилей. Государственные флаги были приспущены.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.